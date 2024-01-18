Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'dan Türkiye paylaşımı Türkiye'de keşfedilen leopar sazanı, ünlü Hollywood oyuncusu Leonardo DiCaprio'yu heyecanlandırdı.

ensonhaber.com

Türkiye'de 3 ay süren titiz bir çalışma sonucunda iki leopar sazanı, Dicle ve Fırat nehirlerinde yakalanmıştı.

Yakalanan balıkların birinin 20 cm. diğerinin de 50 cm. uzunluğunda olduğu kayda geçmişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio, bu habere kayıtsız kalamadı.

62 milyon takipçili hesabından paylaştı

DiCaprio, bir diğer adı 'komando balığı' da olan bu balığın keşfini 62 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.

Balığı Instagram hesabından paylaşan ünlü aktör, ‘Bu keşfin yeniden umut verdiğini’ söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu paylaşımına şunları yazdı:

"Yeniden Keşfedildi: Türkiye'deki balık bilimcisi ekibi, Dicle Nehri'nin Türkiye kesiminde benekli bir balık olan kayıp leopar sazanını buldu. Keşif, tatlı su balıklarının yüzde 25'inin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu sırada umutları artırıyor. Bu, @rewild ve @shoal_org'un en çok aranan kayıp balıklar listesinde yeniden keşfedilmesi gereken ikinci tür. Bunlardan ilki olan 'Batman Çopra Balığı', aynı cesur ekip tarafından 2021'in sonlarında Türkiye'nin güneydoğusunda bulundu.

"Yok olmanın eşiğindeydi"

Bir zamanlar leopar sazanı, Dicle-Fırat nehir sisteminde Türkiye'nin doğusunda, Suriye'nin doğusunda, İran ve Irak'ta bir zamanlar bol miktarda bulunuyordu. Ancak son otuz yılda balıkçılık, kirlilik, habitat tahribatı ve baraj inşaatı türleri yok olmanın eşiğine getirdi.

"Heyecan verici"

Araştırma ekibinden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doçenti Cüneyt Kaya, 'Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bir türün tüm olumsuzluklara rağmen hala varlığını sürdürdüğünü hissetmek gibisi yok. Bu, yeni bir tür keşfetmekten daha heyecan verici çünkü bu, nadir bir türe ikinci bir şans verebileceğimiz anlamına geliyor' dedi."