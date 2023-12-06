Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'in babasının bacağı enfeksiyon nedeniyle kesildi Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Britney Spears'ın üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için 13 sene mücadele ettiği babasının sağlık durumu ağırlaştı.

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Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın bacağı bir ay önce kesildi.

Jamie'nin,bacağındaki ağır enfeksiyondan dolayı beş ameliyat geçirdiğini aktardı. Enfeksiyon kontrol altına alınmayınca doktorlar, Jamie'nin bacağını kesmek zorunda kaldı.

Durumunun iyiye gitmediği belirtilen Jamie'nin başka kronik hastalıklar ile de mücadele ettiği belirtildi.

Baba-kızın arası düzeldi

Kaynaklar, baba Jamie'nin bacağının kesilmesinden sonra Britney'in babasına karşı yumuşadığını, ünlü şarkıcının babasının özlediğini söylediği ve hatta babasına para gönderdiğini söyledi.

Kaynaklar, ayrıca Jamie'nin kızı ile barışmaktan başka hiçbir şey istemediğini söyledi.

13 yıl sürdü

2008'de alınan karar doğrultusunda Britney Spears'ın bağımsızlığının ciddi bir bölümü elinden alınmış; finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu, vasiliğine atılan babası Jamie Spears tarafından alınır hale gelmişti. 13 yıl süren vasiliğinin bitmesinin ardından Spears özgürlüğüne kavuşmuş ve babasıyla arası açılmıştı.