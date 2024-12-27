Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa evleniyor! Oyuncu sevgilisi Callum Turner ile nişanlandı

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2025'te bir gelin adayı olan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'dan güzel haber var.

Lipa ve bir yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Callum Turner’ın nişanlandığı ortaya çıktı.

DUA LIPA 2025 GELİNLERİNDEN OLACAK

Ünlü çitin, Noel gecesi evlilik yolunda ilk adımı attığı İngiliz basınına yansıdı. Daily Mail'in haberine göre, 29 yaşındaki Lipa ile Turner evlilik yolunda ilk adımı attı. İddialara göre, İngiliz oyuncu Turner, Lipa'ya evlenme teklifi etti.

Bir yıldan uzun bir süredir birlikte olan çift, sessiz sedasız nişanlandı.