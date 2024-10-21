Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip: Estetiksiz halini yayınladı

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Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, estetikleriyle gündeme geliyor.

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olduğunu belirten model, aynı zamanda da bir estetik bağımlısı.

Hemen hemen vücudunun her yerinde estetik dokunuşlar olan 30 yaşındaki Anastasia, sosyal medyadan estetiksiz halini yayınladı.

ÖNCESİ-SONRASI YAPTI

8 yıl önceki halini yayınlayan modele yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları eski halinin daha iyi olduğunu söyledi ancak Pokreshchuk, yeni estetikler yaptırmaya devam edeceğini belirtti.

Çok fazla ameliyat yaptırdığını söyleyen model, kimseye mesaj vermediğini ve kendisini bu şekilde iyi hissettiğini söylüyor.

Anastasia Pokreshchuk, dış görünüşünden de memun olduğunu belirtti.