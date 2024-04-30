'Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ listesi belli oldu! 3 Türk var Her yıl yayınlanan ünlülerin merakla beklediği 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi açıklandı.

ensonhaber.com

Dünyanın en güzel 100 kadını listesi, her yıl olduğu gibi bu sene de yayınlandı.

Listede yer alan ünlü isimlerin kariyerleri ve tarzları, aynı zamanda dış görünüşleri oldukça konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl 5 ünlü Türk oyuncunun yer aldığı listede, bu yıl yalnızca 3 isme yer verildi.

İşte yayınlanan listenin ilk 5 güzeli...

1. Jasmine Tookes

Jasmine Tookes, 1 Şubat 1991 tarihinde Kaliforniya, Huntington Beach'te dünyaya geldi. 15 yaşında, bir model ajansı tarafından keşfedildi. Kısa sürede büyük markaların ve ünlü tasarımcıların ilgisini çekerek defilelerde ve kampanyalarda yer almaya başladı.

2. Nancy Jwewl Mcdonie

Nancy Jewel McDonie (d. 13 Nisan 2000), bilinen sahne adıyla Nancy, Kore asıllı Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Güney Koreli kız grubu Momoland'ın eski bir üyesidir. 2023'te canlı müzikal tiyatroda da sahne almaya başladı.

3. Lisa

Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçıdır. 2016 yılında YG Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli kız grubu BLACKPINK'in ana dansçısı, lider rapçisi, alt vokalisti ve en genç üyesidir.

4. Dasha Taran

Dasha Taran, Ukraynalı bir sosyal medya fenomeni, model ve içerik oluşturucusudur. 1999 yılında doğan Dasha, genç yaşına rağmen milyonlarca takipçisi olan popüler bir Instagram kullanıcısıdır. Dasha, sık sık güzellik, moda ve yaşam tarzıyla ilgili içerikler paylaşmaktadır. Kendine özgü tarzı ve doğal güzelliği ile genç kızlar arasında büyük bir hayran kitlesine sahiptir.

5. Sitala

Sitala 1996 doğumlu. K-pop grubunun üyesidir.

Listede 3 Türk güzel

Geçtiğimiz yıl 5 ünlü oyuncunun yer aldığı listede, bu yıl yalnızca 3 isme yer verildi. İşte listede olan güzeller...

Sıla Türkoğlu

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında güzelliğiyle de ön plana çıkan Sıla Türkoğlu, listenin 33'üncü sırasında yer aldı.

Özge Yağız

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Özge Yağız, listenin 43'üncü sırasında yer aldı.

Hande Erçel

Son olarak Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve yurt dışında milyonlarca hayranı olan Hande Erçel, listenin 53'üncü sırasında yer aldı.