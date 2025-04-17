Duru Kınay aşka geldi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını yayınladı

Haber Merkezi

Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Duru Kınay, gönlünü İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan'a kaptırmıştı.

Bir süredir beraber olan çiftten yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık sevgiliyle paylaşımlar yapan Duru Kınay, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"SONSUZA KADAR"

Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Duru Kınay, Instagram hesabının hikaye kısmından peş peşe romantik karelerini yayınladı. Daha sonra sevgilisine sarıldığı kareleri yayınlayan Duru Kınay "Seni sonsuza kadar ve her zaman seviyorum, bugün bana ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor" notunu yazdı.

Anne Emine Ün de kızının ilişkisine onay vermişti. Paylaşıma yorum yapan Emine Ün, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekleyerek çiftin ilişkisini desteklediğini göstermişti.