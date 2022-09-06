Duruşmaya katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirilme kararı

Taciz iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil hakkında, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkartıldı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay Bilir, taciz iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ronay, Erbil tarafından kendisine yazılan mesajları ifşa etmiş ve sonrasında suç duyurusunda bulunmuştu.

İkili arasındaki devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

Taraflar duruşmaya katılmadı

Hakkında ’elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ’sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil’in yargılanmasına başlandı.

Ronay, yakın zamanda doğum yaptığı gerekçesiyle duruşmaya katılmazken, Erbil'in avukatı ise sabah saatlerinde rahatsızlandığını belirtti.

"Kendisi düzenli ilaç tedavisi görmektedir"

Sanık Erbil'in avukatı, “Müvekkilim sabah saatlerinde rahatsızlandığı için duruşmaya katılmamıştır. Kendisi düzenli ilaç tedavisi görmektedir. Bir sonraki celse, sanığı duruşmada dinlenmek üzere hazır edeceğiz.” dedi.

"Karşı taraftan davet aldığını duydum"

Şovmen Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil ise duruşmada tanık olarak dinlendi.

Ağabey Erbil, “Mehmet Ali Erbil’in telefonda konuşmalarına şahit oldum, karşı taraftan davet aldığını duydum. Ne ile gideceğini sordum. ‘Şoförle git, çok uzak yer, tek başına gitme’ dedim. Karşı taraf tek gel deyince gitme dedim ve oradan ayrıldım. Benim konuyla ilgili başka bir bilgim yoktur.” dedi.

"Müşteki birkaç uygunsuz fotoğraf yolladı"

Tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil’in asistanı Nuray Kaya, “Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’e Instagram üzerinden ulaşarak klibinde oynaması için teklif götürdü. Mehmet Ali Erbil teklifi kabul etti, ilk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitiminde ekip olarak yemeğe davet ettiler, sonra vazgeçtiler. Ece Ronay tek başına gelmesini istedi, ben ‘Tek başınıza gitmeyin’ dedim.

‘Asistanınızı da getirmeyin’ dedi. Ben de ‘İstiyorsa kendisi gelsin’ dedim. Mehmet Ali Bey bana, Ece Ronay’ın kendisini çağırdığı, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım. ‘Çok istiyorsan sen gel bu gece koynumda yat’ diye mesaj attım. Müşteki devamında birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti.” diye konuştu.

"Mesajı ben yazdım"

Mahkeme hakimi tanığa, ‘Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum.’ mesajını kimin yazdığını sordu.

Tanık ise “Bu mesajı ben yazdım. Sürekli Mehmet Ali Bey’i çağırıyordu, bunun üzerine Mehmet Ali Bey böyle bir mesaj yaz dedi, ben de yazdım. Mesaj yazmamı Mehmet Ali Bey talep etti”. dedi.

Zorla getirilme kararı çıkarıldı

Tanık beyanlarının ardından ara kararını oluşturan mahkeme, duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianame hazırlandı

DHA'nın aktarımına göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in ‘elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz’, ’sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ ve ’tehdit’ suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.



