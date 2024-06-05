Duy Beni'nin Leyla'sı Helin Kandemir davet tarzıyla beğeni topladı Son olarak Duy Beni dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren Helin Kandemir, katıldığı ödül törenindeki tarzıyla dikkat çekti.

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Ekranlarda uzun soluklu olan birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Helin Kandemir, önceki gün bir ödül töreninde boy gösterdi. Güzel oyuncu, davet tarzıyla gündem oldu.

Beyazlar içinde geldi

Sadri Alışık Ödül Töreni'nde boy gösteren genç oyuncu, geceye beyazlar içinde katıldı.

Takım elbise giyen Kandemir, kombinini gold takıları ve sade bir makyaj ile tamamladı.

'Çok güzel görünüyor'

Ünlü oyuncu, bu hali ile takipçilerinden tam not aldı. Helin Kandemir'e; 'Çok güzel görünüyor', 'Bu güzellik şaka mı?' yorumları yapıldı.