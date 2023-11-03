Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın doğum gününü kutladı Usta oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından Duygu Nebioğlu, 82'nci yaşına giren babasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye, haftalarca Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşleri konuştu.

Antalya'da dünyaya gelen, iki aylıkken bir köyde bakıcı kadına terk edilen, yetiştirme yurdunda büyüyen ve 6 yaşında evlat edinilen ikizlerden Duygu Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.

Duygu Nebioğlu, son olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 82 yaşına basan usta oyuncu Metin Akpınar'ın doğum gününü kutladı.

Babasının gençlik yıllarından bir kareyi paylaşan Nebioğlu, fotoğrafın altına şu mesajı yazdı:

"Anlarsın bu Duygu'yu"

"Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi..."