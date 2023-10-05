Duygu Özaslan, külotla defileye gitti Ünlü fenomen Duygu Özaslan, Paris'te Düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın defilesine sadece külot giyerek katıldı.

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Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin merakla beklediği defilelere bazı Türk oyuncu ve fenomenler de katılıyor.

Fenomen Duygu Özaslan da dünyaca ünlü bir markanın defilesine davet edildi ve defileye gideceğine dair açıklamada bulundu.

Külotla katıldığını açıkladı.

Fenomen, defileye sadece külotla katıldığını açıkladı. Bir süredir dünya trendleri arasında olan külotla davete katılma/pantolonsuz davete gitme modasına uyan fenomen yine adından söz ettirdi.

Özaslan, yaptığı kombin ile çorabın üzerine külot giyerek defileye gitti.