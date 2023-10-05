Duygu Özaslan, külotla defileye gitti
ensonhaber.com

Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü isimlerin merakla beklediği defilelere bazı Türk oyuncu ve fenomenler de katılıyor.

Fenomen Duygu Özaslan da dünyaca ünlü bir markanın defilesine davet edildi ve defileye gideceğine dair açıklamada bulundu.

Duygu Özaslan
Duygu Özaslan

Külotla katıldığını açıkladı.

Fenomen, defileye sadece külotla katıldığını açıkladı. Bir süredir dünya trendleri arasında olan külotla davete katılma/pantolonsuz davete gitme modasına uyan fenomen yine adından söz ettirdi.

Duygu Özaslan
Duygu Özaslan

Özaslan, yaptığı kombin ile çorabın üzerine külot giyerek defileye gitti.