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    Duygu Özaslan'dan yeni pozlar

    Basketbolcu sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşayan Özaslan'dan yeni pozlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 07:46
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 07:46
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    Duygu Özaslan'dan yeni pozlar

    Youtube'a çektiği videolarla ünlenen ve Instagram'ı sık kullanan isimlerin başında gelen Duygu Özaslan'dan özel bir çekim için kamera karşısına geçti.

    PLAJDAKİ KIZDAN ESER YOK

    Geçtiğimiz aylarda bir muhabirin tarafından çekilen sarı bikinili fotoğrafının ardından yeni paylaştığı fotoğraflar akıllarda soru işareti bıraktı. Özaslan, “Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık” notuyla iddialı pozlar paylaştı.

    Paylaştığı andan itibaren binlerce beğeni ve yorum alan Özaslan, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Duygu Özaslan dan yeni pozlar #1

    Duygu Özaslan dan yeni pozlar #2

    Duygu Özaslan dan yeni pozlar #3

    Duygu Özaslan dan yeni pozlar #4

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