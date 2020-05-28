- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle poz verdi
Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle poz verdi
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 07:15
Yakın arkadaş olaan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, koronavirüs ayrılığına artık dayanamadı.
BAYRAMDA BULUŞTULAR
Aylardır karantinada olan iki yakışıklı oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ ile Dizer'in Kemerburgaz'daki evleriydi.
DUYGU MESAJI VERDİ
Çağatay Ulusoy, ikilinin evine kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la gitti. Bayramdaki bu dev buluşmayı ortaya çıkaran da Sarışın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle yaptığı paylaşım oldu. Ulusoy ile Sarışın'ın ayrılığı iddiaları da bir kez daha asılsız çıktı. Sarışın, Tatlıtuğ'un köpeğiyle pozu yayınlayarak da "Çağatay ile ayrılmadık" mesajı verdi.
Tatlıtuğ, karantina sürecini eşi Başak Dizer ve köpekleriyle çiftlik evinde geçiriyor.
YEMEKLER BAŞAK'TAN
İki yakışıklı oyuncu, neredeyse tüm yaz aylarını da beraber tekne tatilinde geçiriyor. Başak Dizer, eşi ve misafirleri için yine en sağlıklı yemekleri pişirdi.