Duygu Sarışın, Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle poz verdi

Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'ı da alıp yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un çifliğine gitti.

Yakın arkadaş olaan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, koronavirüs ayrılığına artık dayanamadı.

BAYRAMDA BULUŞTULAR

Aylardır karantinada olan iki yakışıklı oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ ile Dizer'in Kemerburgaz'daki evleriydi.

DUYGU MESAJI VERDİ

Çağatay Ulusoy, ikilinin evine kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la gitti. Bayramdaki bu dev buluşmayı ortaya çıkaran da Sarışın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle yaptığı paylaşım oldu. Ulusoy ile Sarışın'ın ayrılığı iddiaları da bir kez daha asılsız çıktı. Sarışın, Tatlıtuğ'un köpeğiyle pozu yayınlayarak da "Çağatay ile ayrılmadık" mesajı verdi.

Tatlıtuğ, karantina sürecini eşi Başak Dizer ve köpekleriyle çiftlik evinde geçiriyor.

YEMEKLER BAŞAK'TAN

İki yakışıklı oyuncu, neredeyse tüm yaz aylarını da beraber tekne tatilinde geçiriyor. Başak Dizer, eşi ve misafirleri için yine en sağlıklı yemekleri pişirdi.