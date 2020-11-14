Duygu Sarışın, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' projesinde, tedavi sırasında dökülen hastalara bağışlanması amacıyla saçlarını kestirdi.

Destek olduğu anlamlı proje hakkında konuşan Duygu Sarışın, "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" dedi.

"DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK"

Saçlarını bağışlama sürecinden bahseden Duygu Sarışın, "Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor. Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.