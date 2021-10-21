Ebrar Karakurt: Hayatım göründüğü kadar renkli değil

milli voleybolcu Ebrar Karakurt, katıldığı programda içini döktü.

İtalya'da Novara takımında kariyerini sürdüren Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın YouTube kanalına konuk oldu. Kariyerinden ve özel hayatından detaylar paylaşan Karakurt, sporcu olmanın zorlukları ve tarzıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Bir hayalin var mı?" sorusuna Ebrar, "Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Birer birer gerçekleştiriyorum. En büyük hayalin Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyatları. Ben inanıyorum, neden olmasın?

"PİŞMANLIKLARIM VAR"

Spor kariyerinde yaptığı fedakarlıklarla ilgili, "Sporculuk demek, bence çok büyük fedakarlıklar demek. Aileniz ve etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlık veriyorsunuz. Doğum günü, arkadaş buluşması, bayram seyran kaçıran bir insan olarak, pişman olduğum konular bunlar" diye konuştu.

"INSATAGRAM GİBİ RENKLİ DEĞİL HAYATIM"

Sosyal medyada göründüğü kadar mutlu olmadığını ifade eden Ebrar, "Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres. bazen çok mutluluk Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" dedi.

"ÇOK DÜŞÜNDÜM"

Ebrar, pembe saçı neden tercih ettiğiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Yakışıyor, yapıyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Çok düşündüm acaba bu yakışır mı, şu yakışır mı diye. Baktım ki benim yaptığım renkleri ben beğeniyorum, üzerine insanlar beğeniyor bu renkleri. Dedim ki artık ben ne yapsam yakışacak. Her rengi denemeye çalışıyorum."