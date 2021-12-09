Ebrar Karakurt, Melis Sezen'i ti'ye aldı

Ebrar Karakurt, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu Melis Sezen'e göndermede bulundu.

Spordaki başarısı ve özel hayatıyla ilgiyle takip edilenünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, Melis Sezen'in 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.'' cümlesini ti'ye aldı.

Şimdilerde İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt da Sezen'in olay yaratan sözlerine göndermede bulundu.

"GİYİYORUM ÇÜNKÜ ÜSTÜMDE"

Karakurt, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı fotoğrafa ''Bunu giyiyorum çünkü üstümde.'' ve ''Bakıyorum çünkü gözüm var.'' notunu düştü.