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    Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü

    Acı haberi, Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi Mete Güçlü duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 10:48
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    Ebru Cündübeyoğlu'nun acı günü

    1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun  babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti.

    Mete Güçlü, 2003 yılında dünyaevine girdiği eşinin babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

    Eşi ve babasının fotoğraflarını paylaşan Güçlü, paylaşımına şöyle yazdı:

    "İçimiz acıyor"

    "Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. İçimiz acıyor, kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın."

    Ardından güzel oyuncu da Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaparak, "Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik." yazdı.

    Ebru Cündübeyoğlu nun acı günü #1


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