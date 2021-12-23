Ebru Destan boşanma süreci hakkında konuştu

Ebru Destan, 2016 yılında yollarını ayırdığı Mete Okay İnan ile çekişmeli boşanmalarının bittiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuşan Ebru Destan, bir magazin programına konuk oldu.

Özel hayatıyla ilgili konulan ünlü manken, 2011 yılında dünyaevine girdiği 2016'da ayrılık kararı aldığı Mete Okay İnan ile boşanmalarının gerçekleştiğini söyledi.

Bu evliliğinden Oktay ve Ali adında iki oğlu olan 44 yaşındaki Ebru Destan, eşinin velayet konusunda ısrarcı olduğunu bu nedenle davanın hala devam ettiğini anlattı.

"ÇOCUKLARA BEN BAKIYORUM"

Boşanma süreci ve yaşadıkları ile ilgili ilk kez konuşan Destan, "Boşanma gerçekleşti ancak eski eşim velayet konusunda ısrar ettiği için dava devam ediyor. Korona girdi, hayatta bir şeyler oldu falan her şey aksadı. Velayet davası canımı sıkan bir şey çünkü çocuklarıma zaten neredeyse dört buçuk senedir maddi manevi kendim bakıp kendim büyütüyorum. Her şey bende" ifadelerini kullandı.