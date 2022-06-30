Ebru Destan ıstakozu özgürlüğüne kavuşturdu

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Ebru Destan, ıstakoz kurtardı.

Evlendikten sonra ekranlardan uzak kalan ve boşanmasıyla iş hayatına geri dönen eski manken Ebru Destan, önceki gün bir balık restoranında objektiflere yansıdı.

Istakozu kurtardı

Yakın arkadaş grubuyla yemek yiyen Destan, enteresan bir olaya imza attı. Mekanda bulunan canlı ıstakoza kıyamayan ünlü sunucu, 5 bin TL ödeyerek ıstakozu satın aldı, denizin mavi sularına bıraktı .Kısa bir süreli şaşkınlık yaşayan mekan çalışanları, Ebru Destan'a yardımcı oldu.

"Bu ilk değil"

Denize attığı ıstakoz ile muhabirlere poz veren Destan, "Arkadaşlar bu ilk değil, daha önce de böyle bir şey yaptım. Kıyamıyorum onlara." açıklamasını yaptı.