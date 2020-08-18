Ebru Gündeş, atını sattı

Ebru Gündeş, Duty Free isimli atını Amerika’da yaşayan bir Türk'e sattı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, eski eşi Reza Zarrab'ın yıllar önce kendisine hediye ettiği atı sattı.

EBRU'YA PARA KAZANDIRDI

2012'de 800 bin liraya alınan "Duty Free" isimli atla iki yıl yarışlara katılan ve 1 milyon 47 bin lira para kazanan ünlü sanatçı, elinden çıkardı.

100 BİN TL'YE VERDİ

Satmak için herkese haber salan şarkıcıya, beklediği telefon Amerika'dan geldi. Buna göre uzun süredir ABD'de yaşayan bir Türk, birkaç yıldır ahırda tutulan efsane yarış atını satın almak için harekete geçti. Gündeş'in, atını 100 bin TL'ye sattığı öğrenildi.