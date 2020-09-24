Ebru Gündeş, babası Remzi Gündeş ile küs müydü? İşte, Ebru Gündeş'in vefat eden babası ile küslüğünün nedeni..

Ebru Gündeş, babası Remzi Gündeş ile küs müydü? İşte, Ebru Gündeş'in vefat eden babası ile küslüğünün nedeni..

Yıllardır küs oldukları bilinen Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş hayatını kaybetti. Peki, Remzi Gündeş ve Ebru Gündeş'in küslüğünün sebebi nedir? Ebru Gündeş, babası ile neden konuşmuyordu?

Ebru Gündeş ve babası Remzi Gündeş'in yıllardır küs oldukları ve görüşmedikleri biliniyor.

18 Eylül'de Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in hayatını kaybetmesi ve sessiz sedasız defnedilmesi üzerine akıllara 'Ebru Gündeş, babası Remzi Gündeş ile küs müydü? Ebru Gündeş, babası Remzi Gündeş ile neden konuşmuyordu? Ebru Gündeş'in babasına kırgınlığının sebebi nedir?' sorularının cevapları takıldı...

İşte Ebru Gündeş ve babası Remzi Gündeş arasındaki küslüğün nedeni...

EBRU GÜNDEŞ, BABASI REMZİ GÜNDEŞ İLE NEDEN KONUŞMUYORDU?

Ebru Gündeş, babası Remzi Gündeş tarafından 4 yaşında terk edildiği için, babasıyla yıllarca konuşmadı.

Ebru Gündeş'in babasının hastalığını merak edenler, 'Remzi Gündeş'in hastalığı neydi?' diye soruyor.

REMZİ GÜNDEŞ'İN HASTALIĞI NEYDİ?

76 yaşındaki Remzi Gündeş, Siroz ve KOAH hastasıydı.

Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde kalan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı.

EBRU GÜNDEŞ'İN BABASI NEREYE DEFNEDİLDİ?

Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini kimseye duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.

"BEN ONA HİÇ BAKMADIM AMA O BANA BAKTI"

Baba Gündeş daha önce yaptığı açıklamada “Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını” demişti.