Ebru Gündeş boşanıyor iddiası!

Haber Merkezi

9 ay önce 4. kez nikah masına oturan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de gerçekleşen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

9 AY SÜRDÜ

Dubai'de yaşayan taze evlilerden kötü haber geldi. İkilinin mutluluğu kısa sürdü.

Gazete Magazin'in haberine göre; Ebru Gündeş'in 9 ay önce evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile tartışıp ayrıldığı iddia edildi.

"EBRU GÜNDEŞ KARMASINI YAŞIYOR"

Evlendikleri günden beri eski eş isyandaydı. Eski eş evlilğinin bitme nedeninin Ebru Gündeş olduğunu öne sürmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları eski eşin bu açıklamasını unutmadı. 9 ay süren evlilik için 'Ebru Gündeş karmasını yaşıyor?' denildi.

EBRU GÜNDEŞ'İN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş’in bu evliliği üç yıl sürmüştü. Ünlü şarkıcı, ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak bir yıl sonra boşanmıştı. Ebru Gündeş, üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011’de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.