Ebru Gündeş'in sahnede elbisesi havalandı Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in son konserinde tülden elbisesi bir anda havalandı, kimse yardım edemedi.

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ensonhaber.com

Yazı sahnelerde geçiren şarkıcılardan Ebru Gündeş sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı.

Son konseri için Antalya'ya giden şarkıcı gittiği mekanda tülden pembe bir kostümle sahneye çıktı.

Şarkılarını söylemeye başlayan 48 yaşındaki ünlü isim birden hiç beklemediği bir an yaşadı.

Elbise uçuştu

Ebru Gündeş'in kostümündeki tüller sahnenin önünde yer alan vantilatörlerin etkisiyle uçuşmaya başladı.

Bir anda tüllerin arasında kalan şarkıcı neye uğradığını şaşırdı. Tülleri indirmeye çalışan Gündeş başaramayınca çareyi sahnede geri geri gitmekte buldu. O anlarda ünlü şarkıcıya kimse yardım edemedi.