Ebru Gündeş Suriyeli şarkıcı Assala Nasri ile buluştu

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Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden Ebru Gündeş, yine gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, bu sefer de Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya geldiği paylaşımla adından söz ettirdi.

"CANIM ASSALA"

O anları Instagram'dan paylaşan Ebru Gündeş, çok beğenilen gönderisine şu notu düştü: "Bütün dünya gibi benim de sesine hayran olduğum canım Assala; davetin, misafirperverliğin ve dostluğun için sonsuz teşekkür ederim.

Ve tabii ki senin gibi büyük bir yorumcudan böyle güzel cümleler duymak benim için çok kıymetli. İyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım. Sen hep şarkı söyle ve biz hep seni dinleyelim."

İki ismin sürpriz buluşmasına sevenlerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.