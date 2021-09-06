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    Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli aynı düğünde

    Dün akşam bir düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş, Meryem Uzerli ile karşılıklı göbek attı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 07:07
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 07:53
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    Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli aynı düğünde

    Uzun zamandır Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Meryem Uzerli dün akşam bir düğüne katıldı. Düğünde sahne alan Ebru Gündeş konuklara eğlenceli anlar yaşattı.

    SAHNEDE BERABER OYNADILAR

    Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansıdı.

    Gündeş ve Uzerli’nin görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

    Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli aynı düğünde ViDEO

    Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli aynı düğünde #1Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli aynı düğünde #2

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