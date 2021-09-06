Dün akşam bir düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş, Meryem Uzerli ile karşılıklı göbek attı.

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Meryem Uzerli dün akşam bir düğüne katıldı. Düğünde sahne alan Ebru Gündeş konuklara eğlenceli anlar yaşattı.

SAHNEDE BERABER OYNADILAR

Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları kameralara yansıdı.

Gündeş ve Uzerli’nin görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli aynı düğünde ViDEO