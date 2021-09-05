Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli aynı sahnede! Antep çiftetellisiyle göbek attılar

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, dün akşam bir düğüne katıldı. Aynı düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti. İkili karşılıklı kurt döktü.

Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, Almanya'nın başkenti Berlin ve İstanbul arası mekik dokuyor.

Son dönemde sık sık proje görüşmeleri için İstanbul'a gelen Meryem Uzerli, dün akşam bir düğüne katıldı.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş de aynı düğünde sahneye çıkıp konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Hem dans edip hem de şarkı söyleyen Gündeş, ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi de sahneye davet etti.

ANTEP ÇİFTETELLİSİYLE GÖBEK ATTILAR

Antep çiftetellisiyle dans edip göbek atan ikilinin o anları objektiflere yansıdı. Gündeş ve Uzerli'nin dans görüntüleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.