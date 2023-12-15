Ebru Gündeş, yeni imajı sosyal medyayı salladı

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Kızının babası Reza Zarrab'tan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'la anılan Ebru Gündeş, yüzündeki değişimiyle gündem oldu.
Instagram hesabından yeni karelerini yayınlayan Gündeş'in yeni imajını takipçilerine gösterdi.
Yıllar önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş'in yine yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.
"Bazen"
İmj değiştiren ünlü şarkıcı yayınladığı yeni karelerine "Bazen" notunu düştü.
Büyük bir hayran kitlesi olan Ebru Gündeş'e takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
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