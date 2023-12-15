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Ebru Gündeş, yeni imajı sosyal medyayı salladı

Ebru Gündeş, yeni imajı sosyal medyayı salladı Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken isimlerden biri olan Ebru Gündeş, imaj değişikliğine gitti.