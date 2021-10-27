Euro
11.0717
0.04%
Dolar
9.5257
-0.1%
Altın
548.03
-0.35%
Borsa
1.509
0%
Bitcoin
583.000
-2.69%
BTXN Coin
21.23
0.00%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ebru Gündeş'e açılan 50 bin TL’lik davaya ret

    Ahmet Çakır, “Ölmüş Bil” eserinin notalarının “Annem İçin” şarkısında kullanıldığı iddiasıyla Ebru Gündeş'e açtığı tazminat davası reddedildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ebru Gündeş'e açılan 50 bin TL’lik davaya ret

    Müzisyen Ahmet Çakır, Ebru Gündeş’in söylediği “Annem İçin” şarkısının “Ölmüş Bil” isimli eseriyle benzer olduğu iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.

    Çakır, Gündeş'in eseri kendisinden izin almadan kullandığını, mali ve manevi haklarının zarara uğradığını iddia etmişti.

    İZİNSİZ KULLANIM BEDELİ

    Mahkemeye değişik tarihlerde ulaşan iki bilirkişi raporunda da Ahmet Çakır’ın haklı olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Bilirkişi, Çakır’ın eserinin izinsiz kullanım bedelinin 7 bin 500 lira olabileceğini belirtmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına her iki tarafın da avukatı katıldı.

    DAVASI REDDEDİLDİ

    Davalı Ebru Güneş’in avukatı, “Müvekkil yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Söz konusu dava 10 yıllık zaman aşımına uğramıştır” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakır’ın davasını reddetti.

    Ebru Gündeş e açılan 50 bin TL’lik davaya ret #1Ebru Gündeş e açılan 50 bin TL’lik davaya ret #2Ebru Gündeş e açılan 50 bin TL’lik davaya ret #3Ebru Gündeş e açılan 50 bin TL’lik davaya ret #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir