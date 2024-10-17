Haber Merkezi
Sosyal medyada bir düğün merasimi gündem oldu.
Nerede yapıldığı bilinmeyen düğünün en dikkati çekeni ise gelin Mürüvvet Bilgen olurken, Ebru Gündeş'e benzerliği de şaşırttı.
GÖREN EBRU SANDI
Nikahın kıyıldığı sırada bir misafirin video kaydına aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Videoyu görenler, gelini ilk olarak Ebru Gündeş zannetti. Ancak gelin Ebru Gündeş'e benzeyen Mürüvvet Bilgen'di.
Görenler, "İkizi gibi" yorumlarında bulundu.
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