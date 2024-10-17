Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Sosyal medyada bir düğün merasimi gündem oldu.

Nerede yapıldığı bilinmeyen düğünün en dikkati çekeni ise gelin Mürüvvet Bilgen olurken, Ebru Gündeş'e benzerliği de şaşırttı.

GÖREN EBRU SANDI

Nikahın kıyıldığı sırada bir misafirin video kaydına aldığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Videoyu görenler, gelini ilk olarak Ebru Gündeş zannetti. Ancak gelin Ebru Gündeş'e benzeyen Mürüvvet Bilgen'di.

Görenler, "İkizi gibi" yorumlarında bulundu.