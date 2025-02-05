Ebru Gündeş’in 14 Şubat tarifesi! En önden izlemek isteyen sevgililer 100 bin TL verecek!

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Özel günlerde her zaman sahnede olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 14 Şubat'ı da boş geçmedi. Yılbaşı gecesi de en yüksek parayı kazanan ünlü şarkıcı yine kural bozmadı.

Bu günlere özel fiyat çeken Ebru Gündeş, yine sahne ücretiyle şaşırttı.

EN ÖNDEN İZLEMEK 100 BİN TL

14 Şubat'ta sanatçıyı en önden izlemek isteyenlerin 100 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Bilet fiyatları ise sahneye yakınlığa göre değişiyor.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; arkaya doğru sırasıyla 90 bin TL, 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve 20 bin TL gibi fiyat seçenekleri bulunuyor.