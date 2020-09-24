Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş vefat etti

Ebru Gündeş, Siroz ve KOAH hastası olan Remzi Gündeş, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş'in yıllardır konuşmadığı babası Remzi Gündeş, vefat etti.

76 YAŞINDAYDI

Bakırköy'de eski eşya sattığı iş yerinde yatıp kalkan Remzi Gündeş geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Siroz ve KOAH hastası olan 76 yaşındaki Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Remzi Gündeş, 18 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.

SESSİZ SEDASIZ UĞURLADI

Gündeş'in cenazesi de Ebru Gündeş'in kuzenleri tarafından teslim alındı. Kendisini 4 yaşında terk ettiği için babasıyla konuşmayan Ebru Gündeş, ölüm haberini duyurmadan babasını sessiz sedasız Büyükçekmece Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurladı.