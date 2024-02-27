Ebru Gündeş'in evlendiği Murat Özdemir'in eski eşinden göndermeli paylaşım geldi Reza Zarrab ile yaptığı evlilikten Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, 4. evliliğini Murat Özdemir'le yaptı. Ebru Gündeş'le balayında olan Özdemir'in eski eşi, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

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7 Mayıs 2021'de Bodrum Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evlilikleri sona eren Ebru Gündeş, yeniden gelin oldu.

2023'ün son aylarında tanıştığı, Dubai'de yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş, Dubai Başkonsolosluğu'nda geçtiğimiz günlerde hayatlarını birleştirdi.

"Kul senin ceza senin"

Haberlerin çıkmasının ardından Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, Instagram'dan, "Ey Rabbim, benim gördüklerimi sen de gördün. Duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin." diyerek göndermeli paylaşım yaptı.

Ebru Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti; Hamdi Vardar... 1991 - 1993 Ömer Durak... 2002 - 2003 Reza Zarrab... 2010 – 2021

İki çocuğu var

Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı, Temmuz 2023'te boşandı. Murat Osman Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.