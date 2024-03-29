Ebru Gündeş'in 'Hiç değişmediğim doğrudur' serisi! Eski haline yorum yağdı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabında 'Hiç değişmediğim doğrudur' serisinin üçüncüsünü paylaştı.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile sürpriz bir şekilde Dubai'de hayatını birleştirmişti.

4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in, Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündemden düşmeyen Gündeş, bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"Hiç değişmediğim doğrudur"

Şarkıcının "Hiç değişmediğim doğrudur" serisi devam ediyor. Eski haliyle yeni halini karşılaştırmaya devam eden Gündeş'ten, serinin 3. karesi geldi.

Gündeş'in hiç değişmediğini destekleyenler kadar desteklemeyenler de oldu.

Sosyal medyada, şarkıcıya "Değişmemişsin estetik ve botoks hariç", "Çok değişmişsin, kimse kendini kandırmasın" gibi yorumlar yapıldı.