Ebru Gündeş'in kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi iddiası! Türk müziğinin önemli seslerinden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 4. Kez nikah masasına oturdu. Dubai'de gelin olan Gündeş'in yeni eşi kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir.

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Daha önce üç evlilik yapan bir çocuk annesi Ebru Gündeş’in yeniden gelin olduğu iddia edildi.

4. kez gelin oldu

Geçtiğimiz günlerde, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Murat Özdemir ile evleneceği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş’in, kendisinden 12 yaş küçük olan Özdemir ile dün akşam Dubai’de evlendiği ortaya çıktı.

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Ebru Gündeş’in iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de sessiz sedasız evlendiğini iddia eden isim, Akay, katıldığı programda şunları söyledi:

"Balayında ise çift Körfez Turu yapacaklar

‘’Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, Dubai’de evlendi. Ebru Gündeş dünyaevine girdi. Balayında ise çift Körfez Turu yapacaklar’’

Ebru Gündeş'in evlilikleri

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş’in bu evliliği üç yıl sürmüştü. Ünlü şarkıcı, ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak bir yıl sonra boşanmıştı.

Ebru Gündeş üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011’de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.