Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı
ensonhaber.com

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Babasının 2. evliliğinden

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi. Ancak, kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile yıllardır görüşmüyor.

Ebru Gündeş’in kız kardeşi ortaya çıktı

Ünlü ismin, gözlerden uzak yaşayan kardeşi Aslıhan Gündeş Akça'yla benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.