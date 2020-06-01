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    Ebru Gündeş'in saati 700 bin TL

    Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 08:39
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    Ebru Gündeş'in saati 700 bin TL

    Türkiye’nin en çok kazanan sahne sanatçılarından Ebru Gündeş, koronavirüs salgını sebebiyle aylardır kızıyla ev karantinasında. Evde eski günlere özlem duyan şarkıcı, Instagram hesabından stüdyoda çektirdiği bir karesini paylaştı.

    Fotoğrafını "Mikrofonumdan kopamadığım doğrudur." notuyla yayınlayan sanatçının, kolundaki servet değerindeki saat dikkatlerden kaçmadı.

    700 BİN TL'LİK SAAT

    Gündeş, dünyanın en pahalı saat markalarından Patek Philippe’in ‘Nautilus’ modelini kullanıyor. Lüksü için paradan kaçınmayan ünlü şarkıcının, bu saate sahip olmak için 700 bin TL verdiği iddia ediliyor.

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