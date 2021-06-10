Ebru Gündeş'ten göndermeli paylaşım

Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliklerini bitiren Ebru Gündeş, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a boşanma davası açmıştı. Gündeş ile Zarrab’ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı.

İHANET İDDİALARI

Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Ebru Gündeş'in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrabf'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlanmıştı. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.

"KENARA ÇEKİLDİM"

Gündeş, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçı Instagram hesabından fotoğrafını Özdemir Asaf'ın "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" dizeleriyle paylaştı.

Ebru Gündeş'in paylaşımıyla kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.