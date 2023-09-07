Ebru Gündeş'ten ödül töreni açıklaması Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren başarılı sanatçı Ebru Gündeş, kendisine ödül verilmemesini istediğini açıkladı.

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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Ebru Gündeş'in bu paylaşımı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Gündeş, bir süredir olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ödül törenine katılmayacağını söyledi.

Ödül törenlerinden gelen tekliflerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Ebru Gündeş, "Her yıl olduğu gibi, eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül töreni organizasyonlarının davetleri başladı.

"Ödül törenlerine katılamayacağım"

Yıllardır sayısını hatırlamadığım kadar çok ödüle layık görülmüş olmaktan dolayı yaşadığım mutluluk tabii ki çok büyük. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum. Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerin ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Anlayışınıza ve ricam hassasiyetle yaklaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim." yazdı.