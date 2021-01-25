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    Ebru Polat, dekoltesine gelen yoruma sinirlendi

    Dekoltesiyle ilgili bir kadın takipçiden gelen yorumu gören Polat, "Edep dekoltede değil beyinde başlar, maalesef siz edepsizsiniz" sözleriyle yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 14:03
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    Ebru Polat, dekoltesine gelen yoruma sinirlendi

    Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, yine dekoltesiyle gündeme geldi.

    "ORTALIK MALI"

    Polat, bir ürünü dekolteli pozuyla tanıtınca olay oldu. Kadın takipçisinin dekoltesine yaptığı yorumu gören Polat, çok kızdı. Kadın takipçisi, Polat'a "Bu kadın artık o kadar çıplak ki... Hiçbir dekoltesi dikkat çekici gelmiyor bana. Ortalık malı misali." yorumunda bulundu.

    "EDEPSİZSİNİZ"

    Bu yorumu gören Polat, çileden çıktı. Ebru Polat, takipçisine "Hemcinsine ne çirkin bir üslup bu yahu! Erkeklerden yeterince çekiyoruz bir de sizin gibi kadının kadına düşmanlığıyla mı uğraşacağız biz. Sevmezsin beğenmezsin o ayrı ama üslup denen bir şey var. Edep dekoltede değil beyinde başlar maalesef siz edepsizsiniz." diyerek tepki gösterdi.

    Ebru Polat, dekoltesine gelen yoruma sinirlendi #1

    Ebru Polat, dekoltesine gelen yoruma sinirlendi #2

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