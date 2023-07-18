Ebru Polat: Estetiğim yok Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen şarkıcı Ebru Polat, "Doğuştan güzelim" dedi.

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Sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan 40 yaşındaki şarkıcı, estetiğinin olmadığını söyledi. Formda görüntüsüyle dikkat çeken Ebru Polat, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini, genç kalabilmek için bol bol spor yaptığını söyledi.

"Doğuştan güzelim"

Güzelliğinin sırrını veren Polat, “Ben estetik yaptırmam. Doğuştan gelen bir güzelliğim var. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim." yanıtını verdi.

Ancak Ebru Polat, geçen günlerde bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırmıştı.