Ebru Polat, evine yardımcı bulamadı Takipçileriyle özel hayatına dair detayları paylaşan Ebru Polat, son olarak evine yardımcı aradığını açıklayarak isyan etti.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda 12 saatte 40 bin TL kazandığını açıklayan ünlü şarkıcı Ebru Polat herkesi şok etmişti. Lüks hayatıyla dikkat çeken Ebru polat gündemden düşmüyor.

Erotik pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, son paylaşımını eviyle ilgili yaptı. Yazlığına bir yardımcı aradığını söyleyen Polat, yaşadıklarına isyan etti.

"18 bin TL ödedim"

Polat paylaşımında "Bir şirketle 2 ay önce yardımcı konusunda anlaştık 18 bin TL ödemesine kadar yaptım. Kadın asla düzgün yardımcı bulamadı. Evime saçma sapan tipleri gönderdi. Parayı hemen almayı biliyorlar ama hizmet yok" diyerek isyan etti.