Ebru Polat, evine yardımcı bulamadı
ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda 12 saatte 40 bin TL kazandığını açıklayan ünlü şarkıcı herkesi şok etmişti. Lüks hayatıyla dikkat çeken Ebru polat gündemden düşmüyor.

Erotik pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, son paylaşımını eviyle ilgili yaptı. Yazlığına bir yardımcı aradığını söyleyen Polat, yaşadıklarına isyan etti.

Ebru Polat, evine yardımcı bulamadı

"18 bin TL ödedim"

Polat paylaşımında "Bir şirketle 2 ay önce yardımcı konusunda anlaştık 18 bin TL ödemesine kadar yaptım. Kadın asla düzgün yardımcı bulamadı. Evime saçma sapan tipleri gönderdi. Parayı hemen almayı biliyorlar ama hizmet yok" diyerek isyan etti.