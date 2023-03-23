Ebru Polat, kadın soyunma odalarını anlattı Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, gittiği spor salonundaki soyunma odalarından bahsetti.

Haber Merkezi

Her yaptığı ve her paylaştığı olay olan ünlü isimlerden Ebru Polat, Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralına konuk oldu. Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, açıklaması sırasında kadınların birbirlerine iyi niyetle bikinili pozlar atabildiğini söyledi.

"Kadınlar neden böyle şeyler yapıyor"

Okan Bayülgen, "Biz erkekler birbirimize anadan doğma fotoğraflar yollayıp 'nasıl buldun canım?' demeyiz. Sayın Başar'dan psikiyatrik olarak da destek alıyorum, bir kere bile kendisine çırılçıplak fotoğraf göndermişliğimiz yok. Niye kadınlar böyle bir şey yapıyor?" dedi.

"Kadınlarda kötü niyet yok"

Polat ise bunun üzerine "Erkekler birbirine çıplak fotoğraf atsa çok farklı anlaşılabilir biz birbirimize çıplak fotoğraf atabiliriz, bizde kötü niyet yok." dedi ve ekledi:

"Çıplak dolaşabiliyoruz"

"Soyunma odalarına gidiyoruz gayet çıplak dolaşabiliyoruz içeride hiç sıkıntı olmuyor."

"Hiç sıkıntı yok"

Bayülgen ise bunun üzerine şaşırarak "Ben kaç kere spora gittim hiç öyle bir şey görmedim." dedi. Ebru Polat ise sözlerine devam ederek "Biz soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz hiç sıkıntı yok." dedi.

Bayülgen ise "Nerede bu spor salonu?" diyerek şaşırdı.