Ebru Polat kendisiyle görüşmek isteyenlere sosyal medyadan seslendi: "Beleşçi tayfa" Son paylaşımıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, kendisiyle görüşmek isteyen kişilere “beleşçi tayfa” diye seslendi.

ensonhaber.com

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılarla hafızalara kazınan Ebru Polat, sosyal medyada paylaştığı gönderilerle konuşulmaya devam ediyor.

Polat, en son pavyon dansı yapmış ve tepki çekmişti.

3,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yaptı.

“Beleşçi tayfa”

Polat, kendisiyle görüşmek isteyen kişilere “beleşçi tayfa” diye seslendi. Şarkıcı, paylaşımında "Ya şu beleşçi tayfa bir uzak durun be kardeşim benden...Görüşelim, görüşelim he benim de işim gücüm yok, durduk yere seninle seninle görüşeceğim ya sabır" ifadelerini kullandı.