Ebru Polat kötü yorumu affetmiyor Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendisine yapılan "Silikon kafa" yorumunu görünce soluğu mahkemede aldı.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, takipçilerinden gelen yorumları da tek tek okuyor.

Lüks yaşantısı ve estetikleriyle çok konuşulan Polat, kendisine yapılan bir yorumu affetmedi. Sabah'ta yer alan habere göre; Polat, bir takipçisinin sosyal medyada kendisi için yaptığı "Silikon kafa" yorumunu görünce soluğu mahkemede aldı. Küçük düşürüldüğünü ve hakarete uğradığını söyleyen şarkıcı, suç duyurusunda bulundu.

Sahne kıyafetlerini eleştirmişti

Ebru Polat, şarkıcıların sahne alırken giydiği kıyafetleri ağır bir şekilde eleştirmişti. Bunun üzerine sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

Soruşturma başlatıldı

Mustafa T. adlı takipçisi de şarkıcının düşüncesini önce eleştirdi, ardından "Silikon kafa" benzetmesinde bulundu. Küçük düşürüldüğünü ve sövme suretiyle hakarete uğradığını ileri süren şarkıcı, bu kişinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.