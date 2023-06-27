Ebru Polat, süper minisiyle poz verdi Şarkıcı Ebru Polat, süper minisiyle arabada otururken verdiği pozu sansürleyerek paylaştı.

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Sosyal medyada aktif olan şarkıcı Ebru Polat iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz gün az kalsın frikik verecek olan Polat, kopan askısını paylaşmıştı.

"Çok göz var ya"

Çok zor durumda olduğunu belirten şarkıcı o anları paylaşarak "Şu anda çok zor durumdayım, gördüğünüz gibi askım koptu. Tetikte yani ha düştü ha düşecek, bir facia yaşayabiliriz burada. Çok göz var ya" demişti.

Polat, daha sonra da mini elbisesiyle arabada poz verdi. Mini elbisesiyle oturunca frikik veren Polat, kendini sansürledi