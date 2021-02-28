Ebru Polat'ın bilek bağ dokusu yırtıldı

Talihsiz kazasını Instagram hesabından sevgilisinin ayağını öptüğü fotoğraf ile duyuran şarkıcıya, geçmiş olsun mesajları yağdı.

Sosyal medyada yayınladığı iddialı fotoğraflar ve girdiği polemiklerle sık sık magazinde adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, talihsiz bir kaza geçirdi.

Yere düştüğü öğrenilen Polat'ın ayak bilek bağı yırtıldı.

SEVGİLİSİDEN MASAJ VE ÖPÜCÜK

Kaza sonrası evinde dinlenen Ebru Polat, son durumunu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Polat’ın sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayak bileğine masaj yaptığı ve sonrasında öptüğü anları yayınladığı paylaşım dikkat çekti.

“BEN DE TOLGAHAN’IN AYAĞINI ÖPERİM”

Şarkıcı paylaşımına “Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha çok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?” notunu düşerken, bazı takipçilerinden de eleştiriler aldı.

Polat bunun üzerine "Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa, ben de onun ayağını öperim" dedi.