Ebru Polat'ın çıplak fotoğrafına teklif geldi Sosyal medyada paylaştığı cesur karelerle konuşulan Ebru Polat'ın çıplak fotoğrafına gelen teklif dudak uçuklattı!

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Sosyal medyanın aktif ünlülerinden şarkıcı Ebru Polat, hayranlarıyla soru cevap yaptı.

Bütün sorulara samimi bir şekilde cevap veren Polat, çıplak fotoğrafları için gelen teklifi açıkladı.

"Kabul etsem mi acaba?"

Ebru Polat, bir takipçisine, "Seksi miyim yahu o kadar! Seksi olmak matah bir şey değil derdim eskiden ta ki çok ünlü bir site nü fotoğraflarıma 500 bin dolar teklif edene kadar. Kabul etsem mi acaba?" yanıtını vererek takipçilerini hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Polat estetik iddiaları hakkında konuşmuştu.

"Ben estetik yaptırmam"

Geçen günlerde bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptıran Polat, "Ben estetik yaptırmam. Doğuştan gelen bir güzelliğim var. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim." diye konuştu.