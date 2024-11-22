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Aralık ayına sayılı günler kala 2025 asgari ücret rakamı için nefesler tutuldu.

Milyonlarca çalışan, yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Ekim ayının başından beri konuşulan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılıyor.

2025 asgari ücret rakamı için bir öneri de şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.

"MADEM AVRUPA'YI ÖRNEK ALIYORUZ"

Polat; 'Bana kalırsa asgari ücret euro ile doğru orantılı gitmeli. Madem kedi köpek vs. her şeyde Avrupa'yı örnek alıyoruz öyleyse asgari ücrette de örnek almalıyız. İşçi, emekçi, emekli memurun da yüzü gülmeli. Enflasyon parayı iyice eritti. Artışın anlamı kalmıyor. Mesela Fransa'da asgari ücret 1.767 euro o da yaklaşık 64 bine tekabül ediyor. Ya da yine Fransa'da çalışma ücreti 11.65 euro, o da 430 TL civarı... Bence hak edilen bu rakamlar...' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu