Ebru Polat'tan bikinili poz

Şarkıcı Ebru Polat, son olarak paylaştığı siyah bikinili fotoğrafıyla gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Takipçilerinin yakından takip ettiği Ebru Polat, son paylaşımıyla da olay oldu.

Sosyal medyada sık sık fiziğini sergileyen Polat, son olarak paylaştığı siyah bikinili kalça pozuyla nefes kesti.

"Para sesi güzel"

Polat yayınladığı karenin altına; "Su sesi, kadın sesi, bir de para sesi güzel. Katılıyor musunuz??" yazdı. Şarkıcı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.