Ebru Şahin, 500 bin lirayı beğenmedi

Oyuncu Ebru Şahin’in önerilen parayı az bulduğu için reddettiği reklam teklifini şarkıcı Zeynep Bastık kabul etti.

Bir çorap markası yeni sezonda reklam yüzü olması için Ebru Şahin'e teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.

'Hercai' dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti.

ZEYNEP 500 BİN TL'Yİ KABUL ETTİ

Şahin'i teklifi kabul etmeyince marka, şarkıcı Zeynep Bastık ile el sıkıştı.

Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover’la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifini kabul etti.