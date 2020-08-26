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    Ebru Şahin, 500 bin lirayı beğenmedi

    Oyuncu Ebru Şahin’in önerilen parayı az bulduğu için reddettiği reklam teklifini şarkıcı Zeynep Bastık kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 15:11
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    Ebru Şahin, 500 bin lirayı beğenmedi

    Bir çorap markası yeni sezonda reklam yüzü olması için Ebru Şahin'e teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.

    'Hercai' dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti.

    ZEYNEP 500 BİN TL'Yİ KABUL ETTİ

    Şahin'i teklifi kabul etmeyince marka, şarkıcı Zeynep Bastık ile el sıkıştı.

    Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover’la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifini kabul etti.

    Ebru Şahin, 500 bin lirayı beğenmedi #1

    Ebru Şahin, 500 bin lirayı beğenmedi #2

    Ebru Şahin, 500 bin lirayı beğenmedi #3

    Ebru Şahin, 500 bin lirayı beğenmedi #4

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