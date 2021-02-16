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    Ebru Şahin, ayrılık iddialarını yalanladı

    NBA'de forma giyen Cedi Osman'la beraber olan Ebru Şahin, ayrılık iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 20:02
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    Ebru Şahin, ayrılık iddialarını yalanladı

    Yıldız basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin, bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

    Şahin'in bu hareketi üzerine sevgilisi Cedi Osman'la ayrıldığı öne sürüldü.

    Cedi Osman'ın da 14 Şubat'a özel paylaşım yapmaması bu iddiaları güçlendirdi.

    Genç çiftin ilişkileri merak konusu olurken, Şahin'in menajerinden açıklama geldi.

    SOSYAL MEDYA DETOKSUNDA

    Yapılan açıklamada, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" denildi.

    Ebru Şahin, ayrılık iddialarını yalanladı #1

    Ebru Şahin, ayrılık iddialarını yalanladı #2

    Ebru Şahin, ayrılık iddialarını yalanladı #3

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