Ebru Şahin, ayrılık iddialarını yalanladı

NBA'de forma giyen Cedi Osman'la beraber olan Ebru Şahin, ayrılık iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi.

Yıldız basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin, bir süre önce sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Şahin'in bu hareketi üzerine sevgilisi Cedi Osman'la ayrıldığı öne sürüldü.

Cedi Osman'ın da 14 Şubat'a özel paylaşım yapmaması bu iddiaları güçlendirdi.

Genç çiftin ilişkileri merak konusu olurken, Şahin'in menajerinden açıklama geldi.

SOSYAL MEDYA DETOKSUNDA

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" denildi.